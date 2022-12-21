Ситуация в британских больницах оборачивается катастрофой

Ситуация в британском здравоохранении развивается по самому катастрофическому сценарию: больницы охвачены хаосом, а правительство Риши Сунака пошатнулось. С начала декабря на работу не выходят медики. Бастует персонал десятков больниц, а общее число участников акции протеста достигнет в ближайшие дни 100 тысяч. Врачи и медсестры требуют увеличения зарплат на 19%. В бюджете таких денег нет, и правительство Сунака отказалось от поиска компромисса. Власти начали использовать в качестве штрейкбрехеров военных. Причем, речь не о врачах, а об обычных солдатах, с которыми просто провели инструктаж по оказанию первой помощи. В больницы уже направлены 600 военных. Однако это от катастрофы не спасло, но лишь ее приблизило: солдат прекрасно умеет "отсюда и до обеда" копать, но отнюдь не лечить. Переквалификация военных в медиков сперва была для британцев поводом для шуток, но теперь стала основанием для самой массовой паники.