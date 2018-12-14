Ситуация в Будапеште накалилась, протестующие штурмом пошли на парламент

Протесты в Будапеште. Ситуация, в столице Венгрии, где который день бастуют против изменений в трудовом законодательстве, накалилась до предела. Накануне протестующие штурмом пошли на парламент. В правоохранителей бросали камни, бутылки и газовые гранаты. Полиция применила слезоточивый газ. Задержаны несколько десятков человек. Реформа трудового кодекса, которая так возмутила венгров, предполагает увеличение количества сверхурочных трудовых часов в году с 250 до 400.