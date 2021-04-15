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Ситуация вокруг Донбасса остается напряженной
Крайне напряженной остается ситуация вокруг Донбасса. Вдоль линии разграничения продолжается установка минных заграждений. Международное сообщество подает официальному Киеву недвусмысленные сигналы. Французский МИД заявил, что вступление Украины в Евросоюз не обсуждается, а в немецком парламенте призвали сохранить нейтралитет этой восточно-европейской страны, не приглашая ее в НАТО. Турция заявила, что не поддержит в донбасском конфликте ни одну из сторон. Соединенные Штаты больше не намерены отправлять два своих военных судна в Черное море. В Киеве полагали, что такая отправка станет формой военной поддержки Украины. Наконец, экс-президент Кравчук призвал не ждать в Донбассе американских солдат, которые будут защищать его страну. Эксперты видят во всех этих событиях и заявлениях приметы начала деэскалации ситуации.
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