В Нагорном Карабахе ситуация остается напряженной. С обеих сторон ведутся интенсивные обстрелы вражеских территорий. Азербайджан заявляет о продолжении боевых действий на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Сообщается о захвате Азербайджанскими военными нескольких позиций противника.

Тем временем Армения призвала мировое сообщество признать Нагорный Карабахнезависимым государством. По словам официального Еревана, это единственныйспособ положить конец военным действиям в регионе.