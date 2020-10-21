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Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной

В Нагорном Карабахе ситуация остается напряженной. С обеих сторон ведутся интенсивные обстрелы вражеских территорий. Азербайджан заявляет о продолжении боевых действий на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Сообщается о захвате Азербайджанскими военными нескольких позиций противника.
Тем временем Армения призвала мировое сообщество признать Нагорный Карабахнезависимым государством. По словам официального Еревана, это единственныйспособ положить конец военным действиям в регионе.

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