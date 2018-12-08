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Ситуация в Париже накалена до предела. Протесты переросли в массовые беспорядки
Франция сегодня переживает самые массовые протесты с 2005 года. Согласно последним данным, в ходе манифестации пострадали 55 человек. Чтобы навести порядок, правительство Пятой республики срочно мобилизует дополнительные силы стражей порядка: только в Париже на улицах появилось дополнительно около 100 000 полицейских. Из-за столь масштабной акции в городе закрыт главный символ - Эйфелева башня, не работают магазины, музеи и театры. Возле Елисейского дворца начали появляться баррикады. Протестующих тысячи - они уверенным шагом идут в направлении Елисейского дворца. Их требования - устранить 42 проблемы, которые привели страну к социальной несправедливости. Впрочем, «желтые жилеты» - это не вся Франция. Те, кто остался дома и боится выходить на улицу, с тревогой смотрят за опасным развитием событий из окон и следят за выпусками новостей. Президент Эммануэль Макрон пока никак не отреагировал на новый виток событий. Ранее он пошел на ряд уступок демонстрантам, но ситуацию в стране это не улучшило. Воздерживаются от оценок и соседние государства ЕС. К чему могут привести французские выступления, расскажет Алексей Волков.
Увидеть Париж… и умереть. Или быть раненным. Избитым. Ограбленным.
Толпа идет. Громит магазины и прохожих. Свергает пока не власть, но устои страны. В рождественских огнях города любви полыхает первым Римом Пятая республика. Свободная, равная, братская. Демократическая. И вроде бы социальная. Как раз против социальной несправедливости и выходили на улицы поначалу. Смотрели в будущее. Несколько недель назад.
Тьерри Поль Валетт, координатор движения "Желтые жилеты": "Уже слишком поздно. Ответ премьера должен был прозвучать незамедлительно — еще три недели назад. Люди ждут, они все это время выходили на улицы, вышли и сегодня. Цена на топливо была соломой, которая сломала спину верблюда, и Эдуард Филипп держится за последнюю соломинку, не решая проблему. Где социальная справедливость? Вы убиваете средний класс!".
Черная суббота. Модница Франции в цветах «желтых жилетов». Обычные работяги, не звери, не преступники - просто им сказали: дальше так нельзя. Потомки Гавроша сейчас на баррикадах, годы их согревали, будто костром в декабрьскую ночь, разговорами о демократии и свободах. Но они ждали другого. И теперь с чего начался парижский пожар, им всем уже и не важно. Важно, что во всей Франции полыхает. Дым ест глаза.
Коктейль Молотова и покрышка. Символ новой, возможно, Шестой республики. Той, в которой толпа не хочет видеть налогов, что обходят богатых, но ложатся на бедных. Той, которую сейчас отделяют щиты полицейских. А значит - ату! Вот только в дыму и огне уже ничего не разобрать. Кто прав, кто виноват. Кто в желтых жилетах, кто в красной крови. Люди отводят взгляд.
Неделей ранее за тем, что такое уличная демократия, уже наблюдали из-за океана. Из Аргентины с саммита "Большой двадцатки". Вот только в дипломатическом танго лидеров свободного мира лицом к лицу лица не увидали. Но если никто ничего не видит, значит, все идет хорошо, а? Такое уже было, и пять лет тому, и семьдесят пять. В огонь смотрели, широко закрыв глаза. Чтобы не видеть. Чтобы не было так страшно. Потому что смотреть больно. А видеть больно почти невыносимо. Но необходимо. Открыть глаза.
Снова Франция. Всеобщий пожар охватывает новые территории и людей. "Не надо нас делить: мы один народ, левые, правые, горожане, сельчане". Они, истошный вопль боли и отчаяния. Языка, понятного везде, как и огонь. Все города горят одинаково. Париж… Триполи… Дамаск... Мы видели это. Миллионы пострадавших. Сотни тысяч погибших. Почему? Ради чего? Рецепт морального порядка западных ветров принес лишь смерть и разрушение в их земли. Уличная демократия, жгущая, будто песчаная буря, арабской весной. А теперь дует в обратную сторону. Лучшая пиар-компания в истории под названием «уличная демократия» насмотрелась и пожирает своих детей. Былых соглядатаев.
Кровь, пот и слезы из глаз. Глаза людей в центре Парижа. Они стоят и смотрят. На кровь. На обломки. На осколки стекла. На осколки спокойной жизни. В глазах вопрос: что будет дальше? С ними, с нами, со мной? Увидим.
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