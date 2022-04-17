Ситуация в Украине: беспилотники с распылителями, задержание Медведчука, намеки BBC

Жаль, что для созидания и конструктива сегодня в мире все меньше места, а наш общий дом для многих становится все более агрессивным. Планета постепенно погружается в хаос и голод. Логично, что интерес к украинским событиям заметно поугас. Но такие находки заставляют невольно содрогнуться. А что если бы… Для тех, кто относился к информации о химическом оружии в Украине со скептической ухмылкой, пришло время пересмотреть свои взгляды.

На территории одной из брошенных ВСУ воинских частей российскими военными найдены беспилотники, оборудованные емкостями для жидкости и распылителями. К тому же известно, что украинское предприятие "Мотор Сич" делало запрос по поводу возможности оснастить турецкие беспилотники распылителями аэрозолей. Что могли бы распылять ВСУ после обнародования документов из биолабораторий, долго гадать не приходится.





Боевые действия в Украине - шанс, которого Зеленский так давно ждал. «Слуга народа» начинает подчищать политическое пространство, избавляясь от неугодных политиков. До этого, напомним, жесткие репрессии, по сути, убили все крупные медиа. Их закрыли даже на интернет-платформах. Теперь закрывают рты людям. Так в Киеве задержали Виктора Медведчука, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Его жена заявила, что мужа, скорее всего, пытает СБУ, выбивая компрометирующие признания. Она предложила Украине обменять Медведчука на пленных британских солдат. Официальный представитель российского МИД поддержала такую идею. Мария Захарова надеется, что руководство Туманного Альбиона расскажет, что британцы в принципе делали в Украине.