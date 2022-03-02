Ситуация в Украине: фейки и дезинформация

Фейк: Энергоатом Украины объявил, что российские военные в Чернобыле попали под сильное облучение. Напомним, полный контроль над этим стратегическим объектом россияне установили еще 24 февраля. Теперь же по украинским телеграм-каналам со ссылкой на Энергоатом кочует дезинформация об онкозаболеваниях у российских солдат. При этом еще утверждают, что русские сдались в плен.

Вот сайт мониторинга радиационного фона над Европой. Никакого повышения в зоне ЧАЭС не зафиксировано. Спустя 35 лет после аварии на большей территории станции уровень радиации приблизился к естественному фону.

27 февраля съемки с АЭС вели журналисты, которые в прямом эфире замеряли радиационный фон. На кого рассчитана дешевая ложь Киева? Вероятно, отрабатывают денежные подачки Запада на пропаганду.

Такое поле битвы в телеграм-каналах и соцсетях сейчас массированно выливается на Беларусь и Россию.

Фейк-мейкеры называют себя инфоволонтерами со специальными техзаданиями. Вот как пилится преступная дезинформация: пароли авторов, дизайнеров, монтажеров лживых сообщений. Все спланировано и скоординировано, никакой отсебятины. Как видим, целые таблицы составляются с техзаданиями: что, от кого и когда. Распространяются адресные слоганы и призывы выходить на улицы. Нецензурщины тоже хватает. Одновременно работают по Беларуси.