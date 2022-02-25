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Ситуация в Украине: очередной день противостояния принес новые жертвы

За последние 8 лет конфликта в Донбассе западные СМИ ни разу не упрекнули украинские власти в уничтожении собственного народа. Тысячи погибших, сотни тысяч беженцев. Искалеченные жизни и судьбы. Все это на протяжении восьми лет. Следующий материал не покажут по западному ТВ. В свободных демократиях никому не нужна невыгодная правда.Андрей Семченко рассказывает.

Очередной день противостояния принес новые жертвы. Западные СМИ сосредоточены на жизненных проблемах жителей Киева, Харькова и других украинских городов. На другой стороне вооруженного противостояния, в ДНР, после обстрела ВСУ погибли две женщины. Преподаватели. Прямо на рабочем месте.

Сообщается и о потерях в рядах военнослужащих республик Донбасса. Только за сутки границу в Ростовской области пересекли свыше 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР. Всего же с 18 февраля в Россию эвакуированы почти 120 тысяч жителей. Эти люди, несмотря на игнорирование в соцсетях, тоже бегут от войны и обстрелов.

Такие истории - не единичные случаи. По данным ДНР и ЛНР, в результате конфликта в Донбассе за 8 лет погибли 9 тысяч человек. Только ОБСЕ зафиксировала 1 400 жертв среди гражданского населения. Из них более сотни - обычные дети. Не сепаратисты и не российские агрессоры. Маленькие люди, оставшиеся без шанса на спокойную и мирную жизнь. Страшный сон, ставший для жителей Донбасса повседневностью.

Замалчивание неудобного - известная тактика во время любой войны, информационной и вооруженной. Способ известный и применяемый даже в Европе.

Подобное говорят и в Москве. Там неоднократно подчеркивали: ситуация вынужденная и спровоцированная подначиванием западных стран. Где-то попустительским отношением к выполнению Минских соглашений, где-то прямая накачка оружием.

Международный уголовный суд может начать расследование совершенных на территории ЛНР и ДНР актов геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. С таким заявлением выступил прокурор юридической инстанции. Однако это процесс долгий, и поэтому ждать быстрых решений не приходится.

В непростые времена главной ценностью цивилизованного общества всегда были люди. Не важно, откуда они, на каком языке разговаривают или в какую церковь ходят. Нельзя позволять ненависти разрушать все то, что было построено за годы относительного спокойствия. Ведь восстанавливать придется очень долго. Многое будет утрачено навсегда.

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