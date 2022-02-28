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Ситуация в Украине: продолжает поступать противоречивая информация
Западная пропаганда продолжает тщетные попытки приплести Беларусь к событиям в Украине. В соцсетях активно распространяют фейковый вброс с якобы запущенным "Искандером" из Мозыря. Фейкометчики утверждают, что ракета была запущена ночью 28 февраля, причем во времени они между собой не сходятся. Примечательно и то, что согласно данным видео в интернете, смонтировано оно было еще накануне - 27 февраля.
Очередным фейком оказалось и видео взрывов в Черкассах. Опроверг информацию украинских СМИ о том, что это видео снято в его городе, сам мэр. Поддались фейковым настроениям и в Международном чрезвычайном детском фонде ООН.
UNICEF на своем аккаунте в Twitter опубликовало кадры с подписью, что из-за массового разрушения зданий киевским детям и их родителям приходится жить на станциях метрополитена. Однако на самом деле дети с родителями прячутся в подземке из-за опасений воздушных атак самолетов ВСУ и украинских ПВО, которые атакуют их дома с воздуха. В то же время телеграм-канал "Главная новостная служба Украины" опубликовал кадры залпов израильской тактической системы противоракетной обороны "Железный купол", выдав их за удары российских РСЗО в Каховке. Это видео появилось на YouTube еще в мае 2021 года.
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