Ситуация в Украине: продолжает поступать противоречивая информация

Западная пропаганда продолжает тщетные попытки приплести Беларусь к событиям в Украине. В соцсетях активно распространяют фейковый вброс с якобы запущенным "Искандером" из Мозыря. Фейкометчики утверждают, что ракета была запущена ночью 28 февраля, причем во времени они между собой не сходятся. Примечательно и то, что согласно данным видео в интернете, смонтировано оно было еще накануне - 27 февраля.

Очередным фейком оказалось и видео взрывов в Черкассах. Опроверг информацию украинских СМИ о том, что это видео снято в его городе, сам мэр. Поддались фейковым настроениям и в Международном чрезвычайном детском фонде ООН.