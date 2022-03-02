Ситуация в Украине - российскими Вооруженными силами взят под полный контроль город Херсон

В Украине не прекращаются бои. Российскими Вооруженными силами взят под полный контроль город Херсон. В Минобороны России заверили, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и транспорт в Херсоне работают в повседневном режиме. Нет недостатка в продуктах и товарах первой необходимости.



В Киеве из высокоточного орудия были нанесены удары по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций. Также российскими военными выведена из строя аппаратная киевской телевышки. Войска ДНР в настоящее время занимают населенный пункт Волноваха и ведут бои на подступах к Мариуполю.



Для жителей города организованы гуманитарные коридоры. С начала проведения специальной военной операции войска ДНР продвинулись на 58 километров, группировка ЛНР - на 75.Сейчас представители Донецкой Народной Республики пытаются путем переговоров добиться, чтобы украинские военные в Мариуполе сложили оружие. Здравые рассуждения - не вести чужую войну - озвучивают и простые украинцы.