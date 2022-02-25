Ситуация в Украине: военные действия продолжаются

К ситуации в Украине. Второй день военной спецоперации России подходит к концу. Боевые действия проходят на северо-востоке и Юге Украины. Впервые за восемь Луганск и Донецк украинская армия не обстреливает прямой наводкой. Силы ЛНР продвинулись на 21 километр, ДНР - на 25. Из Одессы сообщают, что в городе слышна стрельба. Накануне стало известно о мощном взрыве под Харьковом.

На акцию против расширения НАТО и в поддержку ДНР вышли люди в Черногории. Видео публикуют местные СМИ. Около 11 тысяч человек вышли в Подгорице и десятке других городов на митинг с лозунгами в поддержку Москвы и Донбасса.

Киев и Москва размышляют о мирных переговорах

Официальный Киев чуть ранее заявил о готовности к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Правда, потом что-то пошло не так. В ответ на идею провести переговоры в Минске - украинская сторона предложила Варшаву, а затем и вовсе "ушла со связи". Кремль сегодня в очередной раз подчеркнул, что текущая ситуация в Украине - вынужденный ответ России.

Внешнеполитическое ведомство нашей страны выпустило заявление о готовности сделать все возможное для установления мира в Украине и прекращения кровопролития между братскими славянскими народами.

Телефоны горячей линии: +38 050 406 23 30; +375 17 379 47 71; +375 17 379 26 73; +375 17 279 28 72