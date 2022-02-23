Ситуация вокруг Украины продолжает идти по пути эскалации

Возле аэропорта Донецка слышны взрывы. Продолжаются обстрелы по обе стороны линий соприкосновения. За последние два часа ДНР, по сообщениям местных властей, была обстреляна 7 раз.

Как стало известно, до 46 тысяч резервистов пополнят ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и погранслужбы Украины. Об этом заявил военный комиссар Киева. Неистовствует Рада. Там уже предложили исключить Россию из состава ОБСЕ и Совета Европы. А Владимир Зеленский предложил ввести в стране режим ЧП до 26 марта. В Брюсселе же готовятся провести экстренный саммит по ситуации в Украине.