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Ситуация вокруг Украины продолжает идти по пути эскалации

Возле аэропорта Донецка слышны взрывы. Продолжаются обстрелы по обе стороны линий соприкосновения. За последние два часа ДНР, по сообщениям местных властей, была обстреляна 7 раз.

В Киеве проходит заседание Верховной рады

Как стало известно, до 46 тысяч резервистов пополнят ряды Вооруженных сил, Нацгвардии и погранслужбы Украины. Об этом заявил военный комиссар Киева. Неистовствует Рада. Там уже предложили исключить Россию из состава ОБСЕ и Совета Европы. А Владимир Зеленский предложил ввести в стране режим ЧП до 26 марта. В Брюсселе же готовятся провести экстренный саммит по ситуации в Украине.

Организация Объединенных Наций призвала к установлению перемирия. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, Москва готова к открытому честному диалогу и решению сложных проблем путем дипломатии. Накануне российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, где подчеркнул необходимость принятого решения в условиях категорического отказа украинских властей выполнять Минские соглашения.

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