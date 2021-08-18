Ситуацию в Афганистане критикуют политики, эксперты и журналисты

Разрушительные события в Афганистане остаются темой номер один в мировых СМИ. Все в один голос продолжают жестко критиковать вывод американских войск из страны. Например, британский телеканал Sky вынужден признать, что после ухода советских войск в 1989 году официальное правительство Афганистана продержалось три года. А после ухода американских не продержалось и трех часов. Некоторые расценивают "сдержанный тон талибов как проблеск желания показать свою готовность стать частью международного сообщества". Об этом пишет "Нью-Йорк таймс". Чтобы не утратить легитимность, НАТО - ЕС готов вести переговоры с талибами.

