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Ситуацию в Ливии сегодня вновь обсудит Совет Безопасности ООН

Запрос об экстренном заседания поступил от Германии после того, как переговоры по проекту резолюции, которая призывала к прекращению огня в Триполи, не принесли результата.

В ходе боевых действий на восточных рубежах ливийской столицы погибли, по последним данным, 205 человек. Более 900 были ранены. Свыше 20 000 ливийцев были вынуждены покинуть свои дома. Напомним, 4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

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