Сийярто: Европа приближается к катастрофе

Венгерский министр иностранных дел Сийярто дал интервью, в котором заявил: "Европа во всех смыслах приближается к катастрофе из-за военного психоза". Таким образом министр оценил перспективы и вероятные итоги сегодняшней встречи с коллегами в Люксембурге. Он заранее не сомневался, что смысл саммита будет исчерпываться лозунгами "Больше оружия Украине!" и "Война до победного конца!" Сийярто не ошибся: первым делом министры приняли решение об увеличении на 3,5 млрд евро помощи Киеву из Европейского фонда мира. Название не должно обманывать: Фонд мира расходуется теперь главным образом на закупку оружия для Украины.