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Сийярто: Политика антироссийских санкций провалилась
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый пакет антироссийских санкций не придаст серьезности уже провалившейся санкционной политике ЕС, пишет БЕЛТА.
Сийярто заявил, что страны ЕС примут 13-ю программу санкций до первой годовщины начала специальной российской военной операции, чтобы "можно было сказать, что мы его приняли".
По словам Сийярто, они пытаются сделать так, чтобы и без того провальная политика санкций выглядела еще менее серьезной. Политика санкций потерпела полный провал, и нет необходимости выставлять ЕС в еще более легкомысленном свете.
Он подчеркнул, что каждый должен приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли и частные лица, которые не находятся в санкционном списке вместе с членами своих семей.
Фото:БЕЛТА
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