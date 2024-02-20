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Сийярто: Венгрия не согласна, чтобы ее средства из Европейского фонда мира шли на оружие для Украины
Венгрия не согласится, чтобы ее средства из Европейского фонда мира шли на оружие для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт добивается, чтобы его доля в Европейском фонде мира шла не на поставки оружия Киеву, а на другие цели, такие как борьба с миграцией или поддержка стабильности Западных Балкан. Только в этом случае Венгрия не будет блокировать выделение 5 миллиардов евро в фонд. Сийярто также сообщил, что Будапешт не станет накладывать вето на очередной пакет санкций ЕС, поскольку на этапе подготовки добился удаления всех пунктов, противоречащих своим национальным интересам. Тем не менее в Венгрии полагают, что Европейский союз принимает неправильное решение.
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