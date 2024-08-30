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Сийярто: Военный психоз ослепляет многих

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли единого решения по снятию ограничений на удары Киева европейским оружием по территории России. Об этом заявил по итогам заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также не удалось договориться по разблокированию 6 млн евро на военные поставки Киеву по линии Еврофонда мира из-за позиции председательствующей на данный момент Венгрии. Изначально заседание глав МИД ЕС должно было пройти в Будапеште, но его перенесли в Брюссель. Как пояснил Боррель, иногда позиция правительства Венгрии прямо противоречит общей внешней политике ЕС. Слова главы МИД Венгрии только подтверждают наличие серьезных разногласий внутри стран сообщества.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии: Я столкнулся с полным отсутствием реалистичной оценки ситуации и разгулом военного психоза. За месяц, прошедший с последнего заседания совета, ничего не изменилось. Большинство стран Европейского союза вместе с элитой и бюрократами Брюсселя занимают абсолютную провоенную позицию. Фактически этот военный психоз ослепляет многих.

Несмотря на блокировку средств по линии Еврофонда мира, ЕС начал направлять Украине доходы от замороженных на территории ЕС российских активов. Боррель уточнил, что уже передано 1,4 млрд евро.

Военную поддержку Украины сегодня обсудят министры обороны стран ЕС

Обсуждения дальнейшей помощи Киеву сегодня будут проходить в рамках встречи министров обороны ЕС. В частности, на повестке вопрос о возможной отправке своих военных инструкторов на территорию Украины. Пока общей позиции нет, против этого выступает ряд европейских стран, включая Австрию, Венгрию и Германию.

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