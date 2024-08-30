Сийярто: Военный психоз ослепляет многих

Главы МИД ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли единого решения по снятию ограничений на удары Киева европейским оружием по территории России. Об этом заявил по итогам заседания глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



Также не удалось договориться по разблокированию 6 млн евро на военные поставки Киеву по линии Еврофонда мира из-за позиции председательствующей на данный момент Венгрии. Изначально заседание глав МИД ЕС должно было пройти в Будапеште, но его перенесли в Брюссель. Как пояснил Боррель, иногда позиция правительства Венгрии прямо противоречит общей внешней политике ЕС. Слова главы МИД Венгрии только подтверждают наличие серьезных разногласий внутри стран сообщества.