СК РФ установил исполнителей атаки БПЛА ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Трое украинских военнослужащих являются непосредственными исполнителями атаки ВСУ на автобус с белорусами в Брянской области, об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, пишет sputnik.by.

Он подчеркнула, что следствие установило данные исполнителей теракта.

По данным СК, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко, которые обеспечивали целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке, а также трое непосредственных исполнителей - это украинские военнослужащие Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

Светлана Петренко уточнила, что причастные к удару по автобусу с детьми в Брянской области военные заочно обвиняются в теракте.

"В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)", - заявила представитель СК.

Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и заочному аресту.