СК России: возбуждено уголовное дело по факту теракта в Нижнекамске

Возбуждено уголовное дело по факту теракта, сообщили в Следственном комитете России

Нижнекамск оказался под ударом ВСУ. Пострадали как производственные, так и гражданские объекты. Особенно промзона, в этом же районе находился хостел. Есть жертвы.

По последним данным, в результате атаки по общежитию из 13 пострадавших погибли 9. Семеро из них - граждане Узбекистана. Одна из погибших - девочка, которая скончалась еще до приезда медиков.

Возбуждено уголовное дело по факту теракта, сообщили в Следственном комитете России.