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СК РФ подтвердил причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
Версия об организации и планировании террористического акта на Крымском мосту украинскими спецслужбами подтвердилась в ходе следствия, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом пишетРИА Новости
"Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы", - сказал он.
Председатель ведомства напомнил, что среди причастных к преступлению граждане Украины, России, Армении и Грузии. "Среди них - фигуранты, обеспечившие транзитный канал перевозки различных товаров на территорию РФ с целью последующего перемещения через государственную границу заминированной фуры", - сказал Бастрыкин, добавив, что задержаны восемь человек из 12.
Кроме того, глава СК РФ сообщил, что с задержанными уже провели следственные действия.
"В рамках уголовного дела назначены и проводятся технические экспертизы по установлению инициирующего устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатого вещества", - подчеркнул Бастрыкин.
Фото ТАСС
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