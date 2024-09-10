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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили 144 дрона над девятью российскими регионами, в том числе над Подмосковьем.
В Раменском после удара по многоэтажному дому погибла женщина, еще несколько пострадавших в больнице.
Моего отца зацепило, ему спину обожгло. Подкожный ожог волной. Он маму прикрывал. И осколки в ногах. Меня не зацепило, я в другой комнате был. Хотя тоже все окна вылетели, т.е. повезло.
Был шок, аффект. Я вначале не понял вообще, что даже происходит, просто действовал как бы на инстинкте, что беда, пожар, надо брать самое дорогое и бежать.
На фоне атаки временные ограничения были в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский и в аэропорту Казани. Более 60 рейсов были направлены на запасные аэродромы.
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