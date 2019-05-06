СК России назвал три приоритетные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево

Следственный комитет России назвал три приоритетные версии авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево. Это недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность судна и неблагоприятные метеоусловия. Выяснить причины ЧП помогут черные ящики – они уже обнаружены. Взяты образцы топлива из баков авиалайнера. По последним данным, в катастрофе из 78 человек, которые были в самолете, погиб 41. Белорусов среди жертв нет.



Соболезнования в связи с трагедией Президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших от имени народа и себя лично выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко. "В Беларуси с глубокой скорбью и болью воспринято трагическое известие о пожаре на борту пассажирского самолета авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, повлекшем многочисленные человеческие жертвы", - говорится в соболезновании. Глава государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.



Трагедия, напомним, произошла накануне вечером. Лайнер вылетел из московского Шереметьева в Мурманск, и на высоте двух километров экипаж подал сигнал бедствия. В самолет попала молния, в итоге отказало электрооборудование, пропала связь, запасные каналы не работали, поэтому летчики не смогли сбросить топливо. Через 28 минут после взлета они сажали самолет практически вслепую. Приземлиться удалось только со второго раза. После жесткой посадки и ударов о землю у Superjet 100 надломилась стойка шасси. Вероятно, ее обломки пробили топливные баки. Лайнер загорелся. Пламя потушили за 18 минут. Пассажиры покинули борт за 55 секунд. Но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы вывести каждого. Эвакуировать удалось 37 человек.