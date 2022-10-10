СК России установил подозреваемых во взрывах на Крымском мосту

Следственный комитет Российской Федерации установил подозреваемых, которые готовили взрывы на Крымском мосту. Как сообщил глава комитета, в подготовке теракта украинским спецслужбам помогали граждане России и других государств. Также установлен маршрут движения грузовика, подорвавшегося на мосту, - это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Предполагается, что взрывное устройство было заложено в Болгарии. По факту взрывов заведено дело по статье "Терроризм".