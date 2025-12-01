3.72 BYN
Скандал продолжается: Ермаку запретили покидать Украину
Автор:Редакция news.by
Скандал вокруг соратника главы киевского режима продолжается. На этот раз экс-главе офиса Зеленского Ермаку запретили покидать страну. Пограничники получили официальное письмо о запрете на выезд его из Украины.
Напомним, решение последовало всего через несколько дней после обыска в квартире Ермака и его отставки. На Западе произошедшее назвали "политическим землетрясением" и фатальной комбинацией.
Ранее после ухода с поста Ермак заявлял о намерениях отправиться на фронт.