Скандал продолжается: Ермаку запретили покидать Украину

Скандал вокруг соратника главы киевского режима продолжается. На этот раз экс-главе офиса Зеленского Ермаку запретили покидать страну. Пограничники получили официальное письмо о запрете на выезд его из Украины.



Напомним, решение последовало всего через несколько дней после обыска в квартире Ермака и его отставки. На Западе произошедшее назвали "политическим землетрясением" и фатальной комбинацией.



Ранее после ухода с поста Ермак заявлял о намерениях отправиться на фронт.