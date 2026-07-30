Политический класс Литвы начал кампанию саботажа в отношении расследования местной прокуратуры, которая пытается выяснить, существовал ли на территории страны тайный пыточный застенок ЦРУ.

Таковой, впрочем, доподлинно существовал: этот факт признан ЕС, а Европейский суд по правам человека даже присудил одной из жертв компенсацию в 100 тыс. евро. Тем не менее накануне сразу два ведущих политика Литвы выступили с требованием расследование прекратить. Спикер парламента и премьер-министр считают, что прокуратуре не стоит на это тратить время: 17 лет назад делом занималась спецкомиссия, которая ничего установить не смогла.

Судя по слаженному словесному залпу, прокуратура Литвы подобралась к чувствительным для политического класса тайнам.