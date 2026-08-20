Громкий скандал разгорается в Австрии: правительство санкционировало проект, который предполагает застройку территории одного из нацистских лагерей смерти.

Леоберсдорф был одним из подразделений нацистского концлагеря Маутхаузен, в котором содержались молодые женщины: известно минимум о 400 узницах, которые были заняты на самых тяжелых работах. Австрийские власти собираются устроить на месте Леоберсдорфа промышленную зону. Это приведет к полному уничтожению всяких следов исторической памяти и напоминаний о преступлениях нацистов.

Посольство России выступило с протестом по этому поводу, но официальная Вена на месте концлагеря уже начала строительные работы. Память о преступлениях гитлеровского режима настойчиво стирается в Европе, в этом едины власти целого ряда стран: от Украины с Прибалтикой и далее на запад континента.