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Скандал в Латвии: на деревенских православных кладбищах обнаружили безымянные могилы

Скандал в Латвии. На окраинах страны на деревенских православных кладбищах обнаружились безымянные могилы, в которых погребены мигранты, ставшие жертвами местных пограничников.

Правозащитники требуют проведения расследования.

По официальным данным Госпогранкомитета, в приграничье от рук европейской демократии погибли 58 беженцев.

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