Скандал в Литве: перед выступлением одного из спортсменов включили российский гимн

В Литве разразился громкий скандал: на турнире перед выступлением одного из спортсменов внезапно включили российский гимн. У патриотической литовской общественности это вызвало недоумение.

Расследованием инцидента уже занялась литовская полиция, виновнику грозит уголовное дело и даже, возможно, тюрьма.

Организаторы уверяют, что запустили аудиотрек с флешки, предоставленной спортсменом. Тот клянется, что ничего крамольного в жизни не слушал и не записывал.

Инцидент произвел эффект разорвавшейся бомбы: в подобных случаях власти начинают подозревать, что в стране действует пророссийская пропаганда.