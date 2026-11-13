Громкий скандал в Литве. Здесь в одном из местных издательств опубликовали труд жизни Гитлера - его сочинение "Майн кампф".

Критики полагают, что это повод для обвинения прибалтийской республики в симпатиях к нацизму. Именно поэтому делом, как ожидается, займется местный МИД. Ему предстоит выяснить, а не является ли эта история провокацией, которая призвана вооружить аргументами кремлевскую пропаганду?

Похоже, никого не волнует, что любые обвинения в адрес литовских властей будут совершенно справедливы. "Майн кампф" представляет собой подробное и обстоятельное изложение нацистской идеологии.