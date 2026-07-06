Скандал в Польше: правительство Туска обвиняют в тайных поставках оружия Киеву

Крупный политический скандал в Польше произошел из-за военных поставок Украине. Вице-спикер сейма признался, что правительство тайно передало Киеву дефицитные ракеты для систем ПВО Patriot, закупленные у США для защиты польского неба.

Кшиштоф Босак, вице-спикер Сейма Польши:

"У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство втайне от парламента отправило в Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО. Они способны сбивать российские "Искандеры". И именно они, минуя одобрение парламента, были переданы. Если это правда, то это скандал. Но главный вопрос - как такое вообще возможно? Мы должны принять закон, по которому без согласия парламента будет невозможно передавать за рубеж польское оружие".

В канцелярии президента заявляют, что Варшава даже уступила Украине свою очередь на американских заводах, из-за этого сама Польша дольше будет ждать новых поставок. Оппозиция назвала действия польских властей предательством национальных интересов.

На фоне споров министр обороны пообещал рассекретить всю информацию о военных поставках Украине начиная с 2022 года.