Скандал вокруг Nvidia: чем обернулась история с любовницами для самой дорогой компании мира

Рынок искусственного интеллекта содрогнулся: Nvidia потеряла почти 2,2 трлн долларов капитализации, а Дженсен Хуанг лишился поста в этой самой дорогой компании. Причина - две его любовницы. Это самый дорогой секс в истории.

Мир, который вы знали, рухнул не от ядерной бомбы и не от цунами, а от того, что у 63-летнего бизнесмена в кожанке взыграл основной инстинкт. Дженсен Хуанг - тот самый, чьи видеокарты считают в Вашингтоне стратегическим ресурсом похлеще урана, - пал жертвой собственного либидо. И вместе с ним, на минуточку, затрещала вся архитектура мирового ИИ. Потому что чипы Nvidia - это новое ядерное оружие, только продается оно по прайсу и с доставкой.

И вот человек, который держал руку на этой кнопке, оказался героем анекдота про шпионку под одеялом. Пока я это говорю, происходит передел самого дорогого рынка в истории. А пользователи по всему миру генерируют ИИ-мемы про приключения Хуанга - на его же видеокартах. Это сейчас самый тренд.

Рынок рухнул не от войны, а от измены

Элис Хуанг руководила компанией, которая управляет дата-центрами и закупает чипы у Nvidia. По данным The New York Times, американские спецслужбы следили за ней около года и считают ее агентом Министерства госбезопасности КНР. О слежке докладывали президенту Трампу. Сколько чипов Nvidia она помогла переправить в Китай в обход санкций? Речь может идти о более 7 млрд долларах стоимости отгрузок. Китай все отрицает.

Капитализация Nvidia рухнула почти вдвое. Личное состояние Хуанга сократилось на 6,5 млрд долларов за один день. Против компании и лично Хуанга подан коллективный иск акционеров. И это не просто "богатые плачут". Nvidia - одна из крупнейших компаний. Ее падение бьет по индексным фондам и пенсионным счетам рядовых американцев. Бабушка из Огайо, которая никогда не слышала слово "GPU", потеряла часть пенсии потому, что мужик в кожанке не смог выбрать между женой и любовницей.

Ядерный чемоданчик XXI века: чипы - это технология и оружие

Современный искусственный интеллект - большие языковые модели, военные алгоритмы, системы распознавания - не работает без чипов Nvidia. Компания строит 7 суперкомпьютеров для Министерства энергетики США. Часть этих мощностей будет использоваться для поддержания и разработки ядерного арсенала Америки и исследований в области термоядерного синтеза. Пакет заказов на чипы Blackwell и Rubin - 500 млрд долларов на 5 кварталов вперед.

Чипы Nvidia - стратегический актив, который Вашингтон считает вопросом национальной безопасности. Нефть XXI века. А человек, который руководил этим активом, оказался уязвим через самый древний механизм вербовки в истории - через постель. Логика спецслужб проста и цинична. Не нужно взламывать серверы. Не нужно вербовать инженеров. Нужно найти того, у кого доступ, и у кого есть слабости. У 63-летнего миллиардера с женой, с которой он вместе с 1985 года, и двумя детьми, которые работают в той же компании, слабость нашлась. Дважды.

Американские законодатели уже потребовали от Хуанга закрытого брифинга перед комитетами Палаты представителей. Тема - не "объясните, с кем вы спали", а "объясните, как вы допустили, чтобы ваша личная жизнь стала угрозой национальной безопасности".

Империя, которая стоила дороже, чем экономика Японии, рухнула не под ударами конкурентов и не под санкциями. Она рухнула потому, что ее создатель и глава оказался человеком со слабостями. С любовницами. Со шпионками под одеялом.

Мужик построил компанию стоимостью 5,8 трлн долларов. Контролировал 80 % рынка. И он потерял все - не из-за конкурента, не из-за кризиса, не из-за войны. Он потерял это из-за любовниц.