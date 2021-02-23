Скандал из-за 23 Февраля разгорается в Украине

Украинские власти 6 лет назад отказались отмечать День защитников Отечества. Но не все граждане поддерживают такую позицию. В Сумах разгорается скандал из-за учителя, призвавшего детей праздновать 23 Февраля. Одна из родительниц школьника пожаловалась на педагога, отметив, что "он преподает защиту Отечества в Украине, а не в России". И якобы призывает детей праздновать день враждебной для страны армии. Впрочем, многие родители не одобрили действий женщины.