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Скандал на фоне мобилизации в Запорожье

В Украине новый скандал на фоне тотальной мобилизации. В Запорожье коллектив онкоцентра после подачи петиции Зеленскому о незаконной реорганизации медучреждениия получил повестки и был объявлен в розыск.

По словам директора, руководство области ликвидирует противоопухолевый центр, чтобы распилить деньги. В попытках не допустить реорганизации медики подали иск в суд, после чего пришло распоряжение, чтобы эти сотрудники явились в ТЦК.

Онкобольных в промышленном городе очень много, теперь им негде получить помощь.

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