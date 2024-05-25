Скандал на фоне мобилизации в Запорожье

В Украине новый скандал на фоне тотальной мобилизации. В Запорожье коллектив онкоцентра после подачи петиции Зеленскому о незаконной реорганизации медучреждениия получил повестки и был объявлен в розыск.

По словам директора, руководство области ликвидирует противоопухолевый центр, чтобы распилить деньги. В попытках не допустить реорганизации медики подали иск в суд, после чего пришло распоряжение, чтобы эти сотрудники явились в ТЦК.