Скандал с сезонными рабочими в Германии

Провал программы по трудоустройству грузин в Германии. Соглашение о легальном трудоустройстве грузин в ФРГ было подписано в январе прошлого года. Поехать на работы захотели до 100 тысяч человек, но устроились только 208. Многие разорвали трехмесячные контракты и досрочно вернулись на родину из-за невыносимых условий - трудились сезонные рабочие на клубничных плантациях, проживали в бараках. Теперь трудовые мигранты обратились в суд и требуют компенсаций. Ответа за безответственное отношение от властей ФРГ требует и Объединение профсоюзов Грузии.