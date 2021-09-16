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Скандал с сезонными рабочими в Германии
Провал программы по трудоустройству грузин в Германии. Соглашение о легальном трудоустройстве грузин в ФРГ было подписано в январе прошлого года. Поехать на работы захотели до 100 тысяч человек, но устроились только 208. Многие разорвали трехмесячные контракты и досрочно вернулись на родину из-за невыносимых условий - трудились сезонные рабочие на клубничных плантациях, проживали в бараках. Теперь трудовые мигранты обратились в суд и требуют компенсаций. Ответа за безответственное отношение от властей ФРГ требует и Объединение профсоюзов Грузии.
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