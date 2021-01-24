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Скандал с вакцинацией в Испании
В Испании разгорелся грандиозный скандал, связанный с нарушением графика вакцинации. Стало известно, что несколько десятков чиновников и глава генштаба привились вне очереди. О том, что выделенные военным врачам вакцины использовали для себя генералы, министр обороны Испании узнала из газет. Теперь начальник генштаба уходит в отставку.
Ломбардия по ошибке провела неделю на строгом карантине
Разгорается скандал в Италии: регион Ломбардия 7 дней находился на карантине из-за ошибки в статистике по коронавирусу. Неделю назад Ломбардию отнесли к «красной зоне», опираясь на неверные цифры. Сейчас ограничения в спешке снимают, а власти региона разбираются, кто допустил оплошность.
План вакцинации в ЕС может быть сорван
Стало известно, что Европа может столкнуться с нехваткой вакцин: ЕС ожидает одобрения препарата от фармкомпании AstraZeneca, чтобы ускорить темпы вакцинации. Однако компания сообщила о том, что урезала поставки вдвое из-за проблем на производстве. На срыв контракта пожаловалась Бельгия: в стране получат лишь 650 тысяч доз вместо полутора миллионов, как было обещано.
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