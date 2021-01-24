Скандал с вакцинацией в Испании

В Испании разгорелся грандиозный скандал, связанный с нарушением графика вакцинации. Стало известно, что несколько десятков чиновников и глава генштаба привились вне очереди. О том, что выделенные военным врачам вакцины использовали для себя генералы, министр обороны Испании узнала из газет. Теперь начальник генштаба уходит в отставку.



Ломбардия по ошибке провела неделю на строгом карантине

Разгорается скандал в Италии: регион Ломбардия 7 дней находился на карантине из-за ошибки в статистике по коронавирусу. Неделю назад Ломбардию отнесли к «красной зоне», опираясь на неверные цифры. Сейчас ограничения в спешке снимают, а власти региона разбираются, кто допустил оплошность.

План вакцинации в ЕС может быть сорван

