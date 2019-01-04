Скандал в Германии

Личные данные и документы сотен немецких политиков из представленных в бундестаге партий были выставлены на всеобщее обозрение в интернете в результате кибератаки. В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса и даже внутрипартийная документация. По данным "Бильд", среди жертв хакерской атаки канцлер Германии Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-председатель Социал-демократической партии и бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.