Скандал в Германии: министры за полгода потратили 500 тыс. казенных евро на услуги стилистов и визажистов

Скандальная новость рушит рейтинги немецкого правительства. Как стало известно, члены Кабинета министров потратили 0,5 млн евро на услуги парикмахеров, барберов, визажистов и стилистов.

Абсолютный рекордсмен по этой части - министр иностранных дел Аналена Бербок. Она израсходовала на красоту 136 тыс. казенных евро. Причем одному только стилисту министр платила по 9 тыс. евро за рабочий день.