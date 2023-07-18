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Скандал в Германии: министры за полгода потратили 500 тыс. казенных евро на услуги стилистов и визажистов

Скандальная новость рушит рейтинги немецкого правительства. Как стало известно, члены Кабинета министров потратили 0,5 млн евро на услуги парикмахеров, барберов, визажистов и стилистов.

Абсолютный рекордсмен по этой части - министр иностранных дел Аналена Бербок. Она израсходовала на красоту 136 тыс. казенных евро. Причем одному только стилисту министр платила по 9 тыс. евро за рабочий день.

Скандал вспыхнул в очень неудобное для Бундескабинета время: входящие в правительство партии столкнулись с резким падением популярности. В лидеры рвется правопопулистское движение "Альтернатива для Германии".

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