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Скандал в Италии - партию "Братья Италии" подозревают в симпатиях к нацизму
Громкий скандал в Италии. Лидеры партии, которая может победить уже в воскресенье, 25 сентября, на парламентских выборах, заявили о своих симпатиях к нацистам.
Один из кандидатов в депутаты от "Братьев Италии" заявил, что считает Гитлера "выдающимся государственником", и полагает, что политикам стоило бы у него поучиться.
Данного товарища немедленно сняли с дистанции, но газеты напоминают: его взгляды никогда не были секретом, и партия включила его в свои ряды, прекрасно зная об этих взглядах. Более того, представитель именно этой крайне правой партии с большой долей вероятности станет следующим премьер-министром Италии.
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