ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Скандал в Италии - партию "Братья Италии" подозревают в симпатиях к нацизму

Громкий скандал в Италии. Лидеры партии, которая может победить уже в воскресенье, 25 сентября, на парламентских выборах, заявили о своих симпатиях к нацистам.

Один из кандидатов в депутаты от "Братьев Италии" заявил, что считает Гитлера "выдающимся государственником", и полагает, что политикам стоило бы у него поучиться.

Данного товарища немедленно сняли с дистанции, но газеты напоминают: его взгляды никогда не были секретом, и партия включила его в свои ряды, прекрасно зная об этих взглядах. Более того, представитель именно этой крайне правой партии с большой долей вероятности станет следующим премьер-министром Италии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все