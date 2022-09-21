Скандал в Италии - партию "Братья Италии" подозревают в симпатиях к нацизму

Громкий скандал в Италии. Лидеры партии, которая может победить уже в воскресенье, 25 сентября, на парламентских выборах, заявили о своих симпатиях к нацистам.

Один из кандидатов в депутаты от "Братьев Италии" заявил, что считает Гитлера "выдающимся государственником", и полагает, что политикам стоило бы у него поучиться.