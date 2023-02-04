Скандал в Латвии: украдены деньги на строительстве стены на границе с Беларусью

В Латвии назревает скандал - украли деньги на строительстве стены на границе с Беларусью. Хищения произошли на поставках колючей проволоки. Прокуратура выдвинула обвинение Государственному агентству снабжения и компании-поставщику. Стороны по предварительному сговору согласовали поставки 25 тысяч метров проволоки, заведомо нарушив требования к ее качеству. Сумма хищений превышает 373 тысячи евро.