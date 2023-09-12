Скандал в Польше - мигрантам в Африке незаконно продали до 350 тыс. польских виз

В Польше не утихает миграционный скандал. Накануне выборов в парламент стало известно, что мигрантам в Африке незаконно продали до 350 тысяч польских виз. По сообщениям местных СМИ, документ можно было купить за 5 тысяч долларов. О миграционной политике партии "Право и Справедливость" высказался экс-премьер Польши Дональд Туск.

Кто хочет перебраться из Африки в Польшу, тот идет к нашему посольству, покупает проштампованные визы на специальном стенде, вводит свои данные и отправляется в путь. Такова миграционная политика "ПиС".

Кто хочет перебраться из Африки в Польшу, тот идет к нашему посольству, покупает проштампованные визы на специальном стенде, вводит свои данные и отправляется в путь. Такова миграционная политика "ПиС".

Так, по данным Radio Zet, "в одной из африканских стран перед польским посольством стояли киоски, где можно было купить уже проштампованные документы". Коррупционные двери открыты нараспашку, несмотря на "антимигрантскую" риторику Варшавы и строительство стены на границе с Беларусью. Польские СМИ утверждают, что в 2022 году правительство приняло около 130 тысяч мигрантов-мусульман.