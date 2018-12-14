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Скандал в США: Трампа заподозрили в коррупции
Прокуратура Манхэттена инициировала расследование финансирования его инаугурации. По данным "Уолл Стрит Джорнал", команда президента потратила на мероприятие рекордные 107 миллионов долларов. Все средства перечислили влиятельные спонсоры взамен на политические преференции, утверждают журналисты. А львиная доля денег ушла на счет компании-организатора, владелица которой - подруга первой леди США Меланьи Трамп. Подозрения возникли в ходе следствия в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна после изучения изъятых у него документов.
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