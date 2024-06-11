Скандал вокруг выборов в Латвии

В Латвии разгорается скандал по поводу организации процедуры выборов в Европарламент. Местный Центризбирком сделал все, чтобы затянуть подсчет голосов. По официальным данным, победу одержала правящая партия "Новое Единство", но это вызывает недоверие у оппозиции. Ряд политических партий жалуются на решение главы ЦИК Латвии выделить для подведения итогов голосования всего только двух специалистов, а наблюдателей не допустили к контролю за подсчетом голосов.