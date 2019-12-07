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Скандальная инсталляция в Берлине
Жители Берлина шокированы арт-объектом, выставленным напротив бундестага. Так называемая "Колонна сопротивления" представляет собой трубу, внутри которой земля с останками жертв холокоста. Инсталляция была установлена перед парламентом в качестве предупреждения канцлеру Ангеле Меркель об опасности сотрудничества с ультраправыми партиями, сообщили арт-активисты Центра политической красоты.
Еврейские общины по всему миру выразили свое возмущение. Организации пришлось принести свои извинения, однако инсталляцию пока убирать не спешат.
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