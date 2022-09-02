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Скандальная выходка сотрудников МИД Британии
В Великобритании обсуждают скандальную выходку сотрудников Министерства иностранных дел. Несмотря на кризис в стране, они устроили прогулку на самолете премьер-министра. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники. Самолет с 12 чиновниками вылетел из лондонского аэропорта и, сделав разворот над горами на северо-западе Англии, вернулся обратно, пролетев всего 1 100 километров. Отмечается, что во время полета гостям подавали изысканные закуски и дорогой алкоголь. Вечеринка на борту стоила бюджету 50 тысяч фунтов стерлингов. И все это на фоне кризиса и повышения стоимости жизни для простых британцев.
Фото:pixabay.com
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