Скандальное видео: во Франции внедорожник полиции на скорости протаранил толпу школьников

Париж бурлит. Огромная толпа манифестантов движется в сторону площади Бастилии. Начинается новая, еще более мощная волна протестов.

Сегодня на улицах французской столицы не только школьники, но и тысячи студентов. На окраинах Парижа уже фиксируются жесткие стычки полиции с протестующими. Кровавый режим Макрона продолжает карательную операцию против собственного народа.

В стране тем временем разгорается скандал после публикации видео, где полицейский внедорожник на скорости таранит толпу протестующих школьников. На кадрах слышна циничная фраза силовиков: "Сейчас мы им врежем". Подростки чудом успели разбежаться, спасая свои жизни от президентской полиции.

Против беззащитных детей брошены элитные подразделения

Пытаясь сбить волну народного гнева, глава МВД Нуньес объявил дежурное расследование. Однако правозащитники уже готовят экстренное обращение в ООН. И ведь этот вопиющий случай далеко не единственный.

Сами участники манифестаций называют происходящее на улицах французских городов не иначе как карательной операцией. Против безоружных лицеистов и студентов брошены элитные подразделения. "Мы для них - просто бесправный скот". Пожалуй, именно эта фраза 19-летнего парижского студента лучше всего описывает реальное отношение команды Макрона к собственным гражданам.

Ноа Блюменталь, студент (Франция):

"Все проходило предельно жестко. Слезоточивый газ, удары дубинками. Нас буквально ногами топтали - уровень жестокости был запредельным. Парижская полиция просто не способна сдержать людей мирными методами, поэтому против нас они применяют тактику ведения войны. Но мы не отступим - мы обязаны выходить на протесты. Министр внутренних дел заявляет, будто они вправе делать все, что захотят. Для этой власти мы словно бесправный скот. Обычное стадо. Полицейские просто избивали всех подряд, калечили меня, моих друзей. Мы вышли на мирную демонстрацию, а в ответ столкнулись с диким насилием. Это невероятно жестокая, карательная система власти, и мы обязаны ее изменить".

Французы против режима Макрона

Масштабные марши к Версалю, Лувру и Елисейскому дворцу намечены на 17 октября. В этот день, как ожидается, карательная государственная машина окажется в своей самой слабой точке. В планах - тотальная блокировка школ и университетских кампусов по всей стране.