Скандальный закон подписал польский президент Дуда

Президент Польши Анджей Дуда подписалзакон, согласно которому создается специальная комиссия, которая сможет по собственному произволу объявлять агентом Москвы любого политика или чиновника. Для этого даже не понадобится решение суда. Теперь в Польше дан старт кампании шельмования и преследований оппозиции, а правящая партия и госструктуры будут представлять собою единый репрессивный механизм.

Подобное имело место в США 70 лет назад. Тогда так называемый маккартизм стал инструментом политических репрессий во всех сферах общественной жизни.Европейские и американские официальные структуры уже обвинили Варшаву в том, что речь уже идет об инструменте политических репрессий.