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Скандалы после Олимпиады не утихают - французы "украли" у новозеландцев родину

Олимпиада завершилась в Париже 11 августа, но эхо связанных с ней скандалов обещает быть долгим.

Минздрав Южной Кореи объявил, что встречать национальную сборную из Парижа отправят специально обученного пса. Он будет проверять спортсменов и их багаж на наличие французских клопов. В Южной Корее очень опасаются, что эти насекомые поселятся и расплодятся на полуострове.

А звезда и лицо Олимпиады американский рэпер Снуп Догг сообщил, что его тоже не пощадили французские воры. У музыканта украли айфон, изготовленный и декорированный по спецзаказу.

Но беды Снуп Догга- сущая мелочь. У новозеландцев французы, например, вообще украли родину. После изучения кадров церемонии закрытия было установлено, что в ходе шоу на огромной карте были представлены все части света и все страны, а вот двух островов, которые составляют Новую Зеландию, там не было. Официальный Веллингтон решает, что делать. Протестовать вроде бы поздно, но и оставить без последствий такое оскорбление национального достоинства тоже нельзя.

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