Скандалы после Олимпиады не утихают - французы "украли" у новозеландцев родину

Олимпиада завершилась в Париже 11 августа, но эхо связанных с ней скандалов обещает быть долгим.

Минздрав Южной Кореи объявил, что встречать национальную сборную из Парижа отправят специально обученного пса. Он будет проверять спортсменов и их багаж на наличие французских клопов. В Южной Корее очень опасаются, что эти насекомые поселятся и расплодятся на полуострове.

А звезда и лицо Олимпиады американский рэпер Снуп Догг сообщил, что его тоже не пощадили французские воры. У музыканта украли айфон, изготовленный и декорированный по спецзаказу.