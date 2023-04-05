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Скандалы вокруг американских президентов - Обама - единственный, под кого не копали
Трамп рискует стать первым экс-президентом США, кому грозит уголовное дело. Но далеко не первым, кто столкнулся с независимым расследованием своей деятельности или деятельности своей семьи или подчиненных. Согласно материалу издания "Инсайдер", в 1974 году тогдашний президент Никсон стал центральной фигурой скандала, известного как Уотергейт. Президент Картер чуть не погорел на арахисовом бизнесе своей семьи из-за сомнительных кредитов, часть из которых, как предполагалось, были направлены на предвыборную кампанию. Рейган и Буш-старший оказались в центре скандала с продажей оружия Ирану и Ираку. А вот любвеобильность Клинтона чуть не привела к его отстранению от президентства. Палата представителей объявила ему импичмент по делу с Моникой Левински. Позже его оправдали... Бушу-младшему инкриминировали виновность в раскрытии представителям прессы личности секретного сотрудника ЦРУ. Все еще под прицелом в делах о секретных документах и ноутбуке сына - Байден. А вот Барак Обама - счастливчик. Единственный Президент Штатов со времен Никсона - кем не заинтересовались компетентные органы.
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