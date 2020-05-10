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Сказка возвращается: Шанхай открывает Диснейленд
Сказка возвращается. Шанхайский Диснейленд за несколько часов распродал все билеты на первые два дня работы. Ранее парк развлечений был парализован эпидемией коронавируса. Теперь все ждут открытия - оно должно состояться уже завтра. Первое время парк сможет принимать только 30 % от стандартного количества посетителей. В целом Китай отменил практически все ограничения, связанные с эпидемией COVID-19. Уровень угрозы заражения во всех регионах страны официально определен как низкий.
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